Ahlatcı Çorum FK’nın bugünkü rakibi Alagöz Holding Iğdır FK, son 3 maçını kaybetti.

Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Iğdır FK, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna otururken, son 3 maçında puan yüzü görmedi. 5.hafta maçında, evinde Esenler Erokspor’a 2-1 kaybederek ilk yenilgisini alan Iğdır temsilcisi, 6.hafta maçında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne de 2-0 yenilirken, geçen hafta ise sahasında Erzurumspor’a 2-1’lik skorla boyun eğdi.

KOŞUKAVAK’IN

KOLKUĞU

SALLANIYOR

Son 3 haftada puan yüzü göremeyen Iğdır FK’da eleştirilerin odağındaki isim ise teknik direktör Yalçın Koşukavak. Geçen hafta, Erzurumspor karşısında alınan yenilgi sonrası taraftarların istifaya davet ettiği Yalçın Koşukavak için Ahlatcı Çorum FK maçının son şans olduğu, puan kaybı halinde deneyimli teknik adamla yolların ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor.