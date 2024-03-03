Aslen Kırşehir Mucur Köyü nüfusuna kayıtlı olan İcra Müdür Yardımcısı Tanrıkulu önceki gün geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Aynı kazada araçta bulunan iki çocuğu yaralanırken, çocukların bakıcısı da kazayı hafif atlattı.

40 yaşında hayata gözlerini yuman Tanrıkulu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Tanrıkulu, Mucur Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası düzenlenen törenin ardından Geycek Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi