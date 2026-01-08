3 Ocak Cumartesi günü Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanında düzenlenen Genel Kurulda Tahsin Şahin ve Şevket Özkader ile başkanlık için sandıkta yarışan İbrahim Doğan, yapılan seçimde üyelerin 309’unun oyunu alarak Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına seçildi.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve kendisine destek veren meslektaşlarıyla birlikte seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Doğan, mazbata töreninin ardından oda binasına geçerek mevcut başkan Tahsin Şahin’den görevi devraldı.

Devir teslim töreni öncesi Başkan Doğan ve beraberindekiler, oda binası önünde dualar okuyarak binaya giriş yaptı.

Tahsin Şahin, “12 yıldır gururla taşıdığım Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlık görevini bugün yeni seçilen arkadaşlarımıza teslim ettik. Alnımız açık, başımız dik şekilde esnafımızın hizmetinde yine olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bizlere destekleri ile büyük güç veren oda üyelerimize ve değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Şahin, İbrahim Doğan ve ekibine başarılar diledi.

İbrahim Doğan ise birlik ve beraberlik içerisinde hizmetin en güzelini sunmanın çabası içerisinde olacaklarını vurgulayarak, 12 yıldır odaya hizmet eden Tahsin Şahin’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi