Öz Bölgesi köylerinin de katılımı ile İbek Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen kermese ilgi ve katılım yüksek düzeyde oldu. Kermese; Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, İbek Köyü Ortaokulu Müdürü Hasan Karabulut, İbek Köyü İlkokulu Müdürü Ali Kocabaş, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Metin Uçar, Mecitözü Dernekleri Federasyonu ve Öz Bölgesi Köyleri Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç, bölge köylerin muhtarları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kermes açılışında öğrenciler Filistin ve Gazze ile ilgili şiirler okurken, “Diren Filistin Korosu” da sunum yaptı. Resim sergisinin gezilmesi ve kermes alışverişi ile program devam etti.

Kermeste bölgede yetişen bazı sebzeler, gıda ürünleri ve ev hanımlarının hazırladığı katmer, yanış ve tatlı çeşitleri, öğrencilerin hazırladığı el işi ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir, Gazze halkı için bağışlanacak.

Filistin’de yıllardır süren zulme dikkat çekmek ve zor durumdaki Gazze halkı ile dayanışmak amacıyla düzenlenen kermesin açılışında konuşan İbek Köyü Ortaokulu Müdürü Hasan Karabulut, “bu sergide öğrencilerimiz sadece Filistin’in acılarını değil, direnişini, umudunu ve güzelliğini yansıttı. Sergideki resimler, yazılar, şiirler sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda bir vicdan sesidir. Her bir çalışmada barışın, kardeşliğin ve insanlığın izlerini bulacaksınız” dedi.

Karabulut, “Unutmayalım ki bir zeytin ağacının kökü ne kadar derinse, barışın temeli de o kadar sağlam olur. Bir çocuğun gülüşü ne kadar safsa, umut da o kadar gerçektir. Ve biz her zaman barıştan, sevgiden, adaletten yana olmalıyız. Filistinli çocukların yüzünde yeniden gülümseme oluşsun diye burada küçük bir adım attık. Ama biliyoruz ki; her büyük değişim, küçük bir umutla başlar” şeklinde konuştu.

Karabulut, “Filistin sadece bir ülke değildir. Filistin; sabrın, direnişin, umudun ve insan onurunun simgesidir. Yüzyıllardır nice medeniyetlere ev sahipliği yapan bu topraklarda, zeytin ağaçları hâlâ kök salıyor, ezan sesleri hâlâ yankılanıyor, çocukların umutları hâlâ gökyüzüne uzanıyor. Ancak ne yazık ki o umutların üzerine yıllardır gölgeler düşüyor.

Savaşların, yıkımların ve acıların arasında büyüyen Filistinli çocuklar; belki bizim çocuklarımız gibi okula gidemiyor, belki bir top peşinde özgürce koşamıyor ama hâlâ bir umuda sarılıyorlar: Barış umuduna. Filistin’i anlamak demek; sadece bir ülkeyi tanımak değil, insanlığın değerini hatırlamak demektir. Filistinli bir çocuğun gözündeki umudu gördüğünüzde, aslında kendi yüreğinizdeki iyiliği keşfedersiniz. Ve bilin ki iyilik bulaşıcıdır. Bir öğrencinin yaptığı küçük bir iyilik, bir okulun, bir toplumun hatta bir dünyanın değişmesine vesile olabilir” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Metin Uçar da Gazze halkının içinde bulunduğu durum ve verilen mücadeleyi değerlendirdi. Uçar, “Örgütlü bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu örgütlü kötülüğün herhangi bir sınırı yok. 'Şu olmaz, yapmayız' dediklerinde, defalarca yaptıklarına da şahit olduk. Aslında bu örgütlü kötülük bizlerden beslenerek büyüyor. Eğer biz şu anda yeterince eylemde bulunursak ve yeterince üzerimize düşen vazifeyi yapabilirsek aslında bu örgütlü kötülükle baş edebiliriz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılan sergi ve kermes gezildi.

Muhabir: Haber Merkezi