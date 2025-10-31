AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Jandarma Komutanlığı’na atanan J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Torun ve Saliha Köklükaya da hazır bulundu.

Heyet, Komutan Ayvaz’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum’un huzuru ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda destek ve iş birliği içerisinde olacaklarını bildirdi.

Ziyaret sırasında Çorum’un genel güvenlik durumu, kırsal bölgelerdeki asayiş faaliyetleri ve kamu düzenine yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Başkanı Yakup Alar, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz’a yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Çorum’un huzuru, güvenliği ve milletimizin refahı için yaptığı özverili çalışmalardan dolayı tüm Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim görevlerinde kolaylıklar versin.”

Komutan Ayvaz ise nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK