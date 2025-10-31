Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatı çerçevesinde İl Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli olarak yapılan Müftüler Toplantısı Bayat İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıya il müftü yardımcıları, 13 İlçe Müftüsü/Vekili katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelen talimatların ele alınıp istişare edildiği toplantıda başta 2025 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri, Mevlid-i Nebi Haftası 1500. Yılı dolayısıyla yıl boyunca yapılacak etkinlikler ve ilçelerde yürütülen gençlere yönelik çalışma ve faaliyetlerin yanı sıra diğer idari konular, cami ve Kur’an kursu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve cami dışı din hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ssğlamak için yapılacak çalışmalar ile din hizmetlerinde gerçekleştirilecek faaliyetleri ihtiva eden konular görüşüldü.

Toplantı, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan İl Müftüsü Şahin Yıldırım toplantı kapsamında gittiği Bayat’ta İlçe Müftülüğüne atanan Türker Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Doğan, Bayat’la ilgili projelerini paylaştı. Yeni görevinde kendisine başarılar dileyen Müftü Yıldırım daha sonra Bayat Müftülüğü personelini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Müftü Yıldırım ayrıca Bayat Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nu da ziyaret ererek hafızlık öğrencileri ile sohbet etti.

Muhabir: Haber Merkezi