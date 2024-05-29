1-Ölümden korkanın yaşamaya hakkı yoktur. (Şehitler ölmeseydi bizler yaşamazdık) onlara şükran borçluyuz.

2-Ördek nasıl sudan korkmaz, karadan hoşlanmazsa, ben de ölümden korkmam. Eğer ecelim gelmişse kılıcım beni ölümden korumaz.

3-Ölürsem şehit, kalırsam gazi, ölüme karşı en koruyucu zırhtır.

4-Çocuklarımız bizim zamanımız için değil, gelecek zaman için yaratılmışlardır. Ona göre eğitip, yetiştiriniz.

4-Ahireti inkar eden bir Dehri, maddeci felsefeciye karşı akli bir delille onu susturmuştur. Yaptığımız iyilikler sadece ahiret için değil, bize en çok dünya için faydalıdır. Yarın ölünce kabirde yapılan iyiliklerden sorgu yoktur. Benim dediğim çıkarsa ben bir şey kaybetmem ama senin halin ne olur, demiştir.

5-Bilge insan çalışmasına, bilgisiz insan da boş hayallerine güvenir.

6-Hak ve adalet körelmez bir kılıçtır. Bir gün haksızı kesecektir.

7-Kitaplar alimlerin bahçesidir. Çiçekler de o kitabın konularıdır.

8-Bencil, egoist insan kendi noksanını görmez, başkasının üstünlüğüne üzülür.

9-Mal harcadıkça azalır, ilim harcadıkça çoğalır.

10-Mal ve servet, miras yok olmaz. Sadece el değiştirir. Çünkü hiç bir zaman mal ve servet senin değildir.

11-Hakarete uğrayıp sükut eden insan özür dilemekten kurtulur.

12-Her derdin bir ilacı vardır. Ama ahmaklığın ilacı yoktur. Ahmaklar olmasaydı, zenginler aç kalırdı.

13-Öfke alevi olmayan yakıcı bir ateştir. Onu bastıran ateşi söndürür. Öfke ateşinin suyu abdesttir. (Hadisi şerif)

14-Aç gözlü dünyayı yutsa yine de açtır.

15-Kıskançlık, haset insan vücudunu kemiren b ir kurttur. Hasetci haset ettiği kişiyi yıkamazsa kendini öldürür.

16-Tutumluluk seçimin yarısıdır.

21-İnsanın en büyük düşmanı cehlidir.

22-Babacan ve gerçek yiğit insan elinde imkan varken hasmını bağışlayandır.

23-İnsan ölür ama iyilikleri ölmez.

24-Sakın sana güvenenleri yanıltma, çünkü bu ihanettir.

25-İyi alışkanlıklar seni yüceltir, kötüleri ise seni alçaltır.

26-Nerede hak ve adalet yoksa o memleket çöker. Çünkü adalet mülkün temelidir.

27-Cimrilik her zaman aşağılıktır. Kıskançlık ise çaresiz derttir.

28-Günahların suyu pişmanlıktır ve tövmedir.

29-Bilge insanlar iyi bir kılavuzdur. Takip ediniz.

30-Fitne sönmeyen bir ateştir. Kötülüklerin kaynağıdır.

31-Bilgi kurtarır, cehalet batırır.

32-Dostluk en yakın akrabadır.

33-Kişi bilmediğinin düşmanıdır.

34-Doğru birdir. Her yerde doğrudur. Doğruluk yüce, yalancılık cücedir.

35-Döneklik, vefasızlık, sözünden dönmek münafıklıktır.

36-Zulüm felaketlerin anasıdır.

37-Kendini beğenmek ahmaklığın belgesidir.

38-Allah’ı tanımak huzur ve mutluluğun anahtarıdır.

39-Kötülük her kişinin, iyilik er kişinin sıfatıdır.

40-En büyük nimet sağlık, en büyük dert hastalıktır.

41-Her şeyin bir sonu vardır. Ama ilmin sonu yoktur. Bilginin üstünde her zaman bir üstün bilgi vardır.

42-Alim kalp gözü, bilgi ile bakar, cahil beden gözü ile bakar.

43-Bağışlamak mertliktir.

44-Güleryüz, tatlı dil sakakadır, dostluğun ilk adımıdır.

45-Unutmayınız, bin dost azdır, bir dost çoktur. Düşmanlarınızı iyiliklerle dost yapınız. Düşman seni taşınan, sen düşmanı aşınan.

46-Tutmadığı öğüdü başkasına yapan insan kirişsiz yaya benzer, ok atamaz.

47-Denemediğin, sınamadığın kimseye itiyatlı yaklaş.

48-Ot kökün üstünde biter. Asil insan edepli aileden yetişir.

49-Dil kalbin sesi, yaşantı onun meyvesidir.

50-Kalp ilmin hazinesi, dil de onun meyvesidir.

51-Söz ilaç gibidir. Azı özü yaşatır, çoğu öldürür.

(SÜRECEK)