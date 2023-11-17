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Çorum merkeze bağlı Seydim Köyünde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Nazende Bilgin, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatı doğrultusunda bugün Kamile-Hacı Akdağ Huzurevi’ne yerleştirildi. Nazende Bilgin’in ilk ziyaretçisi de Vali Dağlı oldu.

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Kimsesiz kaldığı için köyünde tek başına yaşam mücadelesi veren 90 yaşındaki yaşlı kadının durumu, kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştı. Basına yansıyan gelişmeler üzerine konudan haberdar olan Çorum Valisi Zülkif Dağlı, hemen devreye girerek çaresiz kadına sahip çıktı.