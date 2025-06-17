Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın’ın yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Türcay Aksoy ve Atilla Kurt da katıldı.

Babalar Günü kapsamında düzenlenen programda, huzurevinde kalan yaşlı bireyler şiirler okuyup türküler söyleyerek programa renk kattı. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, huzurevi sakinlerinin sahne performansları büyük beğeni topladı.

Program sonunda, huzurevi sakinleri için özel olarak hazırlanan el emeği Babalar Günü hediyeleri takdim edildi. Hediyelerini alan yaşlılar, kendilerini unutmayan yöneticilere ve personele teşekkür etti.

Etkinliğin amacının huzurevinde kalan babaların özel günlerinde mutlu edilmeleri ve sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanması olduğunu belirten yetkililer tüm büyüklerin Babalar Günü’nü pastayla kutladı.

Editör: Haber Merkezi