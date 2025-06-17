Toplantıya; vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, TÜİK Samsun Bölge Müdürü ile Çorum’daki ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda; Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek sayımın detayları ele alınarak, sayım sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına izlenecek yol haritası belirlendi.

Genel Tarım Sayımı’nın tarım sektörünün mevcut durumunu tüm yönleriyle ortaya koyarak, doğru planlama ve etkin karar alma süreçlerine zemin hazırlayacağını kaydeden Vali Ali Çalgan, “Bu sayım sayesinde, üretimden tüketime kadar olan her aşamada elde edilecek verilerle hem çiftçimizin emeği korunacak hem de tüketicimizin sofrasına daha güvenli, sürdürülebilir gıda ulaştırılacaktır” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR