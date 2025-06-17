Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde örgütlenmelerini tamamladıklarını duyurdu. Uzun yıllardır atanamayan eski uzman çavuşların sesi olmak için yola çıkan dernek, artık 7 coğrafi bölgede bölge başkanlıkları ve 30 ilde il başkanlıkları ile sahada aktif rol alıyor.

Mustafa Gündeşli, görevdeyken hayatını tehlikeye atan, kimi zaman şehit, kimi zaman gazi olan binlerce uzman çavuşun görev sonrasında yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, artık bu sessizliğin sona erdiğini vurguladı. Gündeşli, "Artık yalnız değiliz, artık her yerdeyiz" diyerek verdikleri mücadelenin sadece atanamayan uzmanların değil, devletine küsmeden hakkını arayan onurlu bir topluluğun sesi olduğunu belirtti.

ATAUZDER’in kuruluş amacı doğrultusunda artık sadece cephede değil, hukukun ve adaletin önünde mücadele verdiklerini ifade eden Gündeşli, derneğin büyüyen teşkilatıyla daha güçlü adımlar atacağını belirtti. Kamuoyuna çağrıda bulunan Gündeşli, tüm yetkililere ve vatandaşlara seslenerek, destek veren herkese teşekkür etti.