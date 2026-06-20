Çorum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, eleştirel düşünme becerilerini artırmak ve milli ve manevi değerlerle donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla "Eleştirel Kitap Okuma" programı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Nazik Cüce'nin rehberliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı Derneğinin katkılarıyla Tarihi Yazma Eserler Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Çorumlu yazar Esra Tandoğan'ın "Saklı Tohum" adlı eserini ele aldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı