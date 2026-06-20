Hitit Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün yürütücülüğünde yapılan Erasmus+ projesi IMAP4U (Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Mükemmellik İçin Bütünleşik Bir Model - An Integrated Model for Strategic Excellence in Higher Education Institutions), Avrupa yükseköğretim camiasında önemli bir başarıya imza attı.

Amsterdam University of Applied Sciences ev sahipliğindeki 35. EURASHE Yıllık Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Etki Odaklı Uygulamalı Araştırmalar için Performans Esaslı Bütçeleme ile Stratejik Yönetim: IMAP4U’dan Araçlar ve Deneyimler” (“Strategic Management with Performance-Based Budgeting for Impact-Driven Applied Research: Tools and Lessons from IMAP4U”) başlıklı etkileşimli oturum, konferansa katılan 200'ü aşkın yükseköğretim uzmanıyla buluştu.

Konferans kapsamında 45 dakika süren uygulamalı breakout session (etkileşimli çalışma oturumu), katılımcı değerlendirmeleri ve jüri incelemeleri sonucunda konferansın en başarılı üç oturumundan biri seçildi. IMAP4U projesi, Avrupa'da uygulamalı yükseköğretim alanında yenilikçi yaklaşımları, iyi uygulamaları ve yüksek etki yaratan çalışmaları ödüllendiren prestijli bir uluslararası ödül programı olan EURASHE Star Awards Runner-Up Ödülü’ne layık görüldü.

Böylelikle IMAP4U projesi, Avrupa ve Asya'nın farklı ülkelerinden gelen rektörler, akademisyenler, politika yapıcılar ve yükseköğretim uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde Avrupa genelinde öne çıkan ve örnek gösterilen çalışmalar arasında yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye Ulusal Ajansı’nca Erasmus+ Programı kapsamında fonlanan IMAP4U projesi; yükseköğretim kurumlarında stratejik planlama, performans yönetimi ve sonuç odaklı bütçeleme süreçlerinin bütünleşik bir model çerçevesinde yürütülmesini amaçlıyor.

Elde edilen bu uluslararası başarı, projenin Avrupa düzeyindeki görünürlüğünü ve etkisini bir kez daha ortaya koyarken, HİTÜ’nün yükseköğretimde yenilikçi yönetişim modelleri geliştirme konusundaki uluslararası yetkinliğini de göstermektedir.

Muhabir: Haber Merkezi