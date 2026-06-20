Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Köprüalan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle meydanında gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Aşgın, belediye tarafından yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti İl Başkanvekili Osman Fatih Gümüş, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanvekili Kemal Özdoğan, Köprüalan Mahallesi Muhtarı Rıfat Müstet, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Köprüalan’ın nüfusunun küçük olmasına rağmen kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade eden Başkan Aşgın, “Biz kimsesizlerin kimsesi olacağız diye söz verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğimiz anlayışla hareket ediyoruz. Mahalle ayrımı yapmadan vatandaşlarımızın hangi hizmetlere ihtiyaç duyduğuna bakıyoruz.” dedi.



“DOĞALGAZ İÇİN İMAR PLANINI

TEMMUZ’DA MECLİSE GELİYOR”

Köprüalan’ın en önemli güncel meselesinin imar konusu olduğunu belirten Başkan Aşgın, imar planının tamamlanmasıyla birlikte doğalgaz sürecinin de önünün açılacağını ifade etti.

Doğalgaz şirketinin yatırım yapabilmesi için mahallenin imar planına sahip olması gerektiğini belirten Aşgın, “Kurum görüşlerinin büyük bölümü tamamlandı. Sadece bir kurumun görüşünü bekliyoruz. Hedefimiz Temmuz ayı Belediye Meclisi’nde imar planını görüşerek karara bağlamak. Böylece hem belediye hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacağız hem de vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği doğalgaz yatırımı için önemli bir engeli kaldırmış olacağız.” diye konuştu.

ALTYAPI SÜRÜYOR

Mahallede altyapı yatırımlarının da devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının etap etap sürdürüldüğünü söyledi.

Köprüalan’ın diğer mahallelerden hiçbir farkı olmadığını vurgulayan Aşgın, “Ulukavak’a hangi hizmet gidiyorsa, Bahçelievler’e hangi hizmet yapılıyorsa Köprüalan’a da aynı anlayışla hizmet götürmek zorundayız. Nüfusuna bakmaksızın her mahallemiz bizim için eşit değerdedir.” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDAN TEMİZLİĞE

KADAR PEK ÇOK HİZMET

Toplantıda belediye birimlerinin Köprüalan’da yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aşgın; yol düzenlemeleri, beton yol yapımları, otobüs durakları, toplu ulaşım hizmetleri, çöp toplama çalışmaları, konteyner desteği, sinek ve haşerelerle mücadele, mezarlık düzenlemeleri ve muhtarlık binasında gerçekleştirilen iyileştirmeleri anlattı.

Başkan Aşgın, mahallede belediye hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurgulayarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.