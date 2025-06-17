Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 13.00’de başlayan mezuniyet töreni, renkli etkinliklere ve sürprizlere de sahne oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikler, öğrenciler, aileler ve Çorum halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Öğle saatlerinde öğrencilerin sahne performanslarıyla başlayan festival 15.00’te STEM Fuarı ve resim sergisi açılışı ile devam etti. Ardından ise saat 16.00’da mezuniyet töreni başladı. Etkinlikte yöresel ve modern lezzetlerin sunulduğu stantlar katılımcılara sunuldu. Akşam ise müzik grubu Mavi Gri, saat 20.30’da konser verdi. Konser öncesinde Can Akar’ın dinletisi yer aldı ve lazer gösterileriyle görsel bir şölen sunuldu.

Festival kapsamında 8. ve 12. sınıf kep törenleri de yapıldı.

Bahçeşehir Koleji kurucusu eğitimci Kazım Alpoğlu, açılış konuşmasında, “Bir yıldır öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle yürüttüğümüz eğitim-öğretim yılının meyvelerini gururla paylaşıyoruz. Bahçeşehir Kolejli olmak; sanatta, bilimde ve sosyal alanda kendini geliştirmek demektir.” ifadelerini kullandı.

Kazım Alpoğlu ayrıca Bahçeşehir Koleji'nin yenilikçilik eğitim anlayışına vurgu yaparak, “Yenilikçiliğimiz imzamızdır. Biz takip değil öncülük ederiz” diye konuştu.

Bahçeşehir Kolejleri’nin bir dünya vatandaşı yetiştirmeye hedeflediğini belirten Alpoğlu, buradan mezun olan öğrencilerin kendilerine standartların çok ötesinde yollar çizebilme becerisi elde ettiğini vurguladı.



Çorum Bahçeşehir Kurucusu Alpoğlu Bk Fest’e katkı sağlayan, katılan ve emek veren tüm Çorum halkına da teşekkürlerini iletti.

Festival boyunca çocuklar şişme oyun alanlarında ve aile katılımlı etkinliklerde eğlenirken, katılımcılar hazırlanan yemek stantlarını da ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleşen Mavi Gri konseri, Çorum halkının büyük ilgisiyle gece geç saatlere kadar sürdü.

Etkinliklere katılan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı “Geleceğimizin mimarı çocuklarımızın emekleriyle hazırlanan Resim ve STEM Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdik. Bilimle sanatı buluşturan bu anlamlı etkinlikte; çocuklarımızın hayal gücüne, üretkenliğine ve özgüvenine bir kez daha hayran kaldık. Başta kıymetli öğretmenlerimiz ve okul yönetimi olmak üzere tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Nice başarılarla dolu festivallere” dedi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise “Gençlerimizin bilime, sanata ve yeniliğe olan tutkusu, geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ sözleriyle aklın ve bilimin rehberliğinde yol alarak genç Cumhuriyet bekçilerini tebrik ediyorum” görüşüne yer verdi.

Çorum Bahçeşehir Koleji, bu etkinliklerle öğrencilerin başarılarını kutlarken, ailelere ve Çorum halkına unutulmaz anlar yaşattı.