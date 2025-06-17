Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk yönetiminde Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, İl Sınav Koordinatör Yardımcısı Faruk Yüksek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kutluhan Cüce ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Yapılan açıklamada çok sayıda aday ve aileyi ilgilendiren sınavın huzur içerisinde uygulanabilmesi için bütün önlemlerin alındığı kaydedilerek, 20 Haziran 2025 Cuma akşamı itibariyle Cumartesi ve Pazar günlerinde il genelinde sessizliğin sağlanması hususunda bütün vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

ADAYLARA UYARI

Gerçekleştirilen toplantıda adaylar için de önemli tavsiyelerde bulunuldu.

Adayların, sınav günü evden çıkmadan önce mutlaka fotoğraflı, geçerli kimlik (Nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport) ve sınav belgesi kontrolünü yapmaları gerektiği belirtildi. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğun ve gecikmenin önüne geçmek için erken saatte sınav binalarına ulaşım sağlanmasının önem arz ettiği vurgulanarak sınav giriş saatlerine riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

HAFTASONU MESAİDE

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün 21 Haziran 2025 Cumartesi günü 07.00 - 17.00 saatleri arasında, 22 Haziran 2025 Pazar günü ise 07.00 - 15.30 saatleri arasında sınava katılacak olan adaylara hizmet vermek için açık olacağı belirtildi.

ÇORUM’DAN ÜÇ SINAVA

26 BİN 126 ADAY GİRECEK

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturumda yapılacağı bildirildi. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 15 bin 45, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 10 bin 167 ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 914 adayın gireceği kaydedildi.

Editör: Haber Merkezi