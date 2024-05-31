Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.
6 ekip ve 22 personelle yapılan uygulamada, 11 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 6 farklı noktada yapılan sabit yol uygulamasında 420 şahıs sorgulandı.
107 aracında kontrol edildiği uygulamada, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 şüpheliden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca kusurlu bulunan 15 araca 18 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.   

Çorum’da aranan 27 kişi yakalandı Çorum’da aranan 27 kişi yakalandı

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Editör: İHA AJANS