Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

20 – 27 Mayıs 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5 hırsızlık, 2 cinsel suçlar, 1 dolandırıcılık, 1 kasten öldürme ve 1 yağma suçları olmak üzere toplamda 27 şahıs yakalandı. Bu arada ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 3 erkek şahısların tamamı bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ