Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edilen elebaşı Durmuş G.'nin de içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.