Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüs alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı, oda başkanları, işadamları, siyasi parti temsilcileri, meslek yüksekokulunun akademik ve idari personelleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından açılış konuşması yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı Eğitim sürecinde katkısı bulunan akademik ve idari personele teşekkür ederek yüksekokul yapımında katkısı bulunan hayırseverlere, kamu birimlerine ve önce ki yöneticilere de şükranlarını sundu. Ayrıca mezuniyet töreni için katkıda bulunan işadamlarına da teşekkür edip, mezun öğrenci ve ailelerine de iyi dileklerinin ardından öğrencilerin tören geçidi izlendi.

Tören, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere belge ve hediyelerinin taktim edilmesiyle devam etti. Sahneye çıkan öğretim elemanlarının geri sayımıyla tüm öğrenciler hep birlikte keplerini attılar. Program sonunda mezun öğrenciler, aileleri ve öğretim elemanları müzik eşliğinde eğlendiler.