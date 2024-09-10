Çorum’un önceki valilerinden, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, idarecilikte dönem arkadaşı olan Çorum eski Valisi Ahmet Kara’nın kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek Allah’tan rahmet dileğinde bulundu.

Ahmet Kara’nın karakterli, düzgün bir insan ve iyi bir idareci olduğunu ifade eden Hüseyin Poroy, “Çorum’da görev yaptığı süre içinde de, Çorum halkının taleplerine karşılık verebilmek için çaba harcadığına tanık oldum” dedi. Poroy, Kara’nın ailesine ve Çorumlulara başsağlığı dileğinde bulundu.