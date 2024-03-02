Merhum Hüseyin Ayvalı, uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığında çeşitli görevler üstlenmiş ve şehirde geniş bir çevre tarafından sevilmişti. Hüseyin Ayvalı'nın vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Ayvalı'nın cenazesi sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, MHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ