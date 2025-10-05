Alaca’ya bağlı Dereyazıcı Köyü nüfusuna kayıtlı Çorum'da ikamet eden Hüseyin Aygün (75) vefat etti.

Merhum Aziz Aygün ve merhume Esme Aygün’ün oğlu, merhume Sevim Aygün’ün eşi, berber esnafından Yücel Dolgun’un kayınbabası olan Hüseyin Aygün’ün vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Hüseyin Aygün için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Hakka yürüme ve helallik alma erkânı düzenlendi. Merhumun cenazesi daha sonra Dereyazıcı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

