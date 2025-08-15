Çorum merkez Karagöz Köyü nüfusuna kayıtlı Huru Özkan (Ketenci) tedavi gördüğü yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Karagöz Köyü eski muhtarı Hüseyin Ketenci ile Satı Gerlevik, Çelen Yalçın ve Necla Bektaş'ın kardeşi, Aydın Didim'de yaşayan Serdar Yalçın'ın baldızı olan Huru Özkan (Ketenci) tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünde Dede Şahin Polat'ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Karagöz Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi