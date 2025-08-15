Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum İl Başkanı Yakup Alar, partisinin 24. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen hizmet siyasetinin Çorum’da güçlü bir şekilde hissedildiğini vurgulayan Yakup Alar, son 24 yılda şehrin pek çok alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, gençlik projelerinden sosyal desteklere kadar birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildiğini ifade eden İl Başkanı Alar, “Gençlerimiz için spor alanları, kadınlarımız için üretim merkezleri, çiftçimiz için destek programlarıyla şehrimizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içinde olduk” dedi.

Çorum’un 100 yıllık hayali olan hızlı tren projesinin temelinin atılmasını ise “gurur verici bir adım” olarak nitelendirdi. Alar, AK Parti İl Başkanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahadaki en güçlü temsilcilerinden biri olduklarını vurgulayarak, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, gönüldaşlarımıza ve aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Daha nice yıllara hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi