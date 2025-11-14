Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyeleri Hakan Yüksel ve Cengiz Aydemir, Yargıtay Üyeleri Murat Pala ve Çetin Durak, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşat Serbest Sungurlu’da bir dizi ziyarette bulundu.

HSK ve Yargıtay üyelerinden oluşan heyet ilk olarak Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Sungurlu Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Fahrettin Güvenç ile birlikte ilçede görev yapan hakim ve savcıları ziyaret etti.

Gerçekleşen buluşmada, Sungurlu Adliyesi’nde yürütülen adli çalışmalar üzerine geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Heyet, hem işleyiş hem de adli süreçlere ilişkin görüş alışverişinde bulunarak güncel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan ve Sungurlu Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Fahrettin Güvenç, misafirlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek hatıra niteliğinde hediye takdim etti.

HSK ve Yargıtay heyeti Adliye ziyaretinin ardından Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi de makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.