Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç’ın 2024 sonunda Emine Alangoya ile yaptığı evlilik, kızı İpek Kıraç tarafından açılan davayla iptal edildi. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda Kıraç’ın evlilik tarihinde hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığını gerekçe göstererek evliliği iptal etti. Mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Mert Öztekin’i vasi atadı ve mal varlığına vesayet tedbir şerhi koydu. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un izniyle, vesayet kararları ve vasi atamaları sürecindeki işlemler, dosyaların belirli vasilere verilmesi için baskı yapıldığı ve yüksek vekalet ücretleri (128 milyon TL) iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Müfettiş görevlendirildi ve iddialar kapsamlı şekilde araştırılacak.

Kaynak: CNNTÜRK