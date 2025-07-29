Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Bunu 47,5 derece ile Mardin Kızıltepe, 47,1 derece ile ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.

EN SICAK 13 İLDEN BİRİ ÇORUM

Çorum ise 43.9 hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en sıcak 13 ili oldu.

Uzmanlar, çocuklar ve yaşlıların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması konusunda uyarıları yineledi.

YARINDAN İTİBAREN NORMALE DÖNÜYOR

Bu arada hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Çorum'da yarından itibaren hava sıcaklığının 30 derece civarında seyredeceği ifade edildi.