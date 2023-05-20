TFF 2.Lig ‘de, 2022-2023 Sezonunun grup maçları bugün 38.hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak ve heyecan Play-Off’ta devam edecek. Son maçlar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden ve önümüzdeki sezon 1.Lig’de mücadele edecek olan Çorum FK, İstanbul deplasmanında, Arnavutköy Belediye ile karşılaşacak.

Uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Çorum FK, hafta içerisinde, sahasında aldığı 2-1’lik Isparta 32 Spor galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan ederken, 1.Lig biletini cebine koydu. Kırmızı-siyahlı takım, bugün İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Arnavutköy Belediye ile hem sezonun son maçını, hem de 2.Lig’deki son maçını oynayacak.

Teknik direktör Tahsin Tam, Arnavutköy Belediye karşısında genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürecek. İstanbul’a dün giden Çorum FK’nın 17 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Mahmut, Ahmet, Mustafa Emre, Mustafa Eren, Mertcan, Metin, Atakan Akkaynak, Timur, Suat, Selim, Sabri, Mustafa Muhammed, Eren, Ozan, Fatih, Serkan, Sinan.

19 maçtır yenilmeyen Çorum FK, bugün Arnavutköy Belediye karşısında da seriyi sürdürüp, 2.Lig’e 20 maçlık yenilmezlik serisi ile veda etmek istiyor.

76 puanlı şampiyon Çorum FK ile 46 puanlı 11.sıradaki Arnavutköy Belediye arasında, bugün Esenler Erokspor Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak.