Anma törenine, 50 yıl boyunca köşe yazısı yazdığı Cumhuriyet Gazetesi’nin yöneticileri, Velidedeoğlu’nun torunu Haluk Velidedeoğlu ve Kadıköy Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar ADD yöneticileri ve üyeleri, CHP Üsküdar İlçe Örgütü üyeleri katıldı.

Ülkemizin ünlü hukukçularının hocası olan “Çorum’un gurur abidesi” fikir insanı Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ailesinin Çorum merkezinde, Ulucami yakınında oturuyor olmasına rağmen, babasının memuriyeti dolayısıyla İstanbul’da , 24 Ağustos 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu.

1924 yılında Trabzon Lisesi’nden ve 1928 yılında Ankara Üniversitesi Adliye Hukuk Mektebi’nden (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) mezun oldu. Açılan sınavı kazanarak hukuk doktorası yapmak üzere devlet bursu ile İsviçre’ye gönderildi. İsviçre’de Nevchatel Hukuk Fakültesi’nde doktora sınavını vererek hukuk doktoru unvanını kazandı ve oradan İtalya’ya geçerek Roma Hukuk Fakültesi’nde ceza hukuku konusunda yüksek ihtisas yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı yapan Velidedeoğlu, 1948 yılında ordinaryüs unvanını kazandı, 1972’de emekli oldu. Emeklilik yıllarında ÇORUM HABER’e de köşe yazıları yazan Veliledeoğlu, yazılarında Çorum’dan “atalarımın kenti” diye söz ederdi. 24 Şubat 1992’de hayatını kaybetti. (Haber Merkezi)

