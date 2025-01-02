Çorum’un tanınmış iş insanlarından Kenan Sabuncu da, gazetemizi ziyaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın yanı sıra, bu konudaki büyük çabalarını ve katkılarını bildiği Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya gıyabında teşekkür etti, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı da coşkuyla kutladı.

Ahmet Ahlatcı’nın, bulunduğu Avustralya’dan telefonla çok etkili girişimler yaptığını, Mehmet Yolyapar’ın da, estirilen olumsuz havaya karşı dimdik durarak Çorum’un bu yatırımı ne kadar çok istediğini gösterdiğini vurgulayan Kenan Sabuncu, “İhale yöntemi gibi bizim dışımızda olan konulara hiç girmeden, tarihi ihalenin gerçekleşmesi adına büyük çaba gösteren Çorum’un vefalı evlâtlarına büyük şükran borçluyuz” dedi.