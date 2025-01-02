2024 yılının son gününde gerçekleşen hızlı tren ihalesi sonrası gazetemizin kurucusu Mehmet Yolyapar'ın "2025'e umutlu bir başlangıç" başlıklı yazısı...

*** Ekonomide süregelen sıkıntılar, emeklilerin, asgari ücretlilerin dayanılmaz geçim zorlukları, çiftçinin, esnafın, küçük ve orta ölçekli işletmelerin derinleşen gelir-gider dengesizlikleri, dizginlenemeyen enflasyon canavarı, işsizlik, adalet, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kimi sistem çöküntüleri, dış politikada çok bilinmeyenli denklemler, Suriye’de rejimin hangi yöne evrileceğine ilişkin belirsizlikler ve ABD’yi arkasına alan İsrail’in Ortadoğu’da kurmaya başladığı kanlı egemenlik, terör örgütü ile pazarlığa oturtulmak istenen Türkiye’nin başına nasıl bir çorap örüleceği yönünde giderek yoğunlaşan kaygılar…Ve böylesine olumsuz koşullar altında girilen bir yeni yıl…

*** Bu değerlendirmelerin gölgesi altında, başlıktaki “umutlu başlangıç” ifadesinin garip karşılanacağı muhakkak. Ama, “umudu ve sevgiyi yüreğimizden eksik etmeyelim” telkinlerini dilinden düşürmeyen “haddinden fazla iyimser” insanlar olarak, yalnızca bu yeni yıla değil, hiçbir yeni yıla umutsuz girmediğimiz, daima küçücük umut kırıntılarına bile sarıldığımız da, okurlarımızın bildikleri bir gerçek.

*** Kaldı ki, 2025’e kocaman bir umutla, asırlık bir düşün gerçekleşme yoluna girişiyle adım atıyoruz; Delice-Çorum hızlı tren hattının yapım işi ihale edildi, Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ilk etabına başlanması için, ihale sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. İhale yöntemi ile ilgili tartışmalar bizim dışımızda. Biliyoruz ki, Çorum, çok daha öncelerden hak ettiği bir büyük yatırıma kavuşma şansını yakaladı. Bize düşen, -yalnız Çorum’u değil, Samsun’u ve tüm bu bölgeyi de önemsiz göstermeye kalkışanlara inat- bu projenin sağlıklı biçimde ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışmak.

*** Bu dev proje gerçekleştiğinde, Anadolu yarımadasının kuzeyi ile güneyi, batısı ile doğusu Çorum üzerinden raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Çorum, bu umuda yaslanarak sanayileşme hızını artıracak, gerçek manada bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Ne diyoruz kırk yıldır: Sanayi kenti Çorum, kültür-sanat kenti Çorum, eğitim-sağlık-spor kenti Çorum, turizm kenti Çorum…Biz inancımızı hiç kaybetmedik, inanmaya devam ediyoruz. Siz de inanın lütfen!