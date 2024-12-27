Ahlatcı, “CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız aslı olmayan iftiralarının ve dedikodularının hızlı trenin ihalesinin sadece gecikmesine neden olsa da hizmetin gelmesine asla engel olamayacak. Ulaştırma Bakanlığımızca verilen bilgiye göre EKAP sistemindeki bir zorunluluk nedeniyle, ihale tarihi 31 Aralık 2024 tarihinde yapılacaktır” dedi.

“GECİKMEYE SEVİNSELER DE,

SEVİNÇLERİ KURSAKLARINDA KALACAK”

Gecikmeyi kamuoyuna müjde gibi veren Tahtasız’a tepki gösteren Ahlatcı, “Tahtasız eminiz ki bu gecikmeyi bir müjde gibi görerek çok sevinmiştir ama her zaman olduğu gibi yine sevinçleri kursaklarında kalacak ve ihale yapılarak Çorum tarihinin en büyük hizmetine imza atmayı Allah bizlere nasip edecektir. Tahtasız hayal kırıklığı ile yaşamaya, bizim hizmetlerimizi hayranlıkla izlemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi