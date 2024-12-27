Finansal kaynaklara ulaşmakta ve kredi bulmakta zorlanan iş insanlarına hükümet tarafından bir darbe daha indirildiğini söyleyen Mehmet Tahtasız, CHP’li belediyelere yönelik başlatılan haciz işleminin şimdi de sanayicilere yönelik başladığını açıkladı.

Birikmiş vergi borçlarının tahsilatı için düğmeye basan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi borcu olan sanayicilerin ve özel işletmelerinin hesaplarına haciz koyarak, tüm parasal işlemlerini durdurduğunu ve hesaplara haciz konulan işletmeler arasında geçmiş dönem vergi rekortmenlerinin de yer aldığını anlatan Tahtasız, sabah saatlerinde hesaplarına bloke konulduğunu gören sanayicilerin soluğu Vergi Daireleri’nde aldığını anlattı.

“AĞIR BİR DARBE”

Bu ani hamle karşısında şaşkına dönen sanayicilerin kendisine ulaştığını belirten CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Yılın bitmesine sayılı günler kala tam da yıl sonu hesaplarımızı, ödemelerimizi düzenleyeceğimiz bir dönemde haciz şoku ile sarsıldık. Birikmiş vergi borçlarımızı daha önceki süreçte ihracat yaptığımızda kestiğimiz faturalarla ya mahsuplaşma yoluna gidiyorduk ya da yapılandırarak taksit taksit ödüyorduk.

Özellikle son birkaç yıldır zaten zor durumdayız. Ayakta kalma mücadelesi verirken böyle bir girişimde bulunulması bizim tüm ticari akışımızı durduracağı gibi işletmelerimizin geleceği açısından da ağır bir darbe olmuştur. Tarafımıza tebliğ bile yapılmadan hesaplarımıza haciz konulması tam anlamıyla bir kumpastır” denilerek kendisine dert yandıklarını kaydetti.

“YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Tahtasız, “Sanayiciler krediye erişmekte zorlanıyoruz, ayakta kalma mücadelesi veriyoruz diye bas bas bağırırken AKP hükümeti onlara bir darbe daha indirmiştir. Sanayiciler işleri kolaylaştırılsın diye beklerken iktidar sanayicilerimize ağır bir yeni yıl sürprizi yapmıştır. Tebligat dahi yapılmadan hesaplara konulan bu hacizler yılın bitimine sayılı günler kala tüm sanayicilerimizin hesabını şaşırtmıştır. Hesaplarına haciz konulan sanayiciler çeklerini ve piyasaya olan ödemelerini yapamayacak duruma gelmiştir. Kamu bütçesini faize akıtan iktidar sanayicinin tepesine karabasan gibi çökmüştür. Bunu yapsa yapsa AKP yapardı ve bizi yine şaşırtmadılar. Öhce belediyeler, sonra asgari ücretliler şimdi de sanayiciler. Sırada ne var bilmiyoruz. Yapılan bu yanlıştan derhal dönülmeli, ekonomik çarkın dönmesi için sanayicilerimizle geçmiş yıllarda olduğu gibi ya mahsuplaşmaya gidilmeli ya da borçları yapılandırılmalıdır” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ