“Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde; Spor Bilimleri Fakültesi, Sungurlu MYO, İlahiyat Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Kuzey Kampüs Sosyal Yaşam Merkezi binası turuncu bayrak almayı başardı. Hitit Üniversitesinin geçtiğimiz yıllardan 9 bayrak ve 1 Engelsiz Program Nişanı bulunuyordu.

Üniversitelere ödülleri Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen “2024 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni” ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi. Yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısının 7 milyonu aştığını, farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının ise 58 bin civarında olduğunu aktaran YÖK Başkanı Özvar, “Bu sayı göz önüne alındığında Yükseköğretim Kurulu olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol Özvar, engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak üzere gerekli uyarlama, altyapı ve donanımların sağlanması ve üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasının teşvik edilmesi amacıyla Engelsiz Üniversite Ödülleri verdiklerini belirterek “Bu ödüller vesilesiyle engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak gayesiyle yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da ayrıca bizleri mutlu ediyor” dedi.

ÖZTÜRK'TEN TEŞEKKÜR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise eğitimde erişilebilirliği sağlamak amacıyla ilgili tüm iyileştirme ve düzenlemeleri yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin hem fiziki hem de alt yapısal olarak engelli farkındalığıyla gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Öztürk, üniversitenin bu doğrultudaki çalışmalarının devam edeceğini belirterek gösterilen hassasiyet ve sürece verilen katkı dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür etti.