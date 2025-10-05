Hitit Üniversitesi, öğrencilere yönelik ücretsiz yemek bursu başvuru sürecini başlattı.

HİTÜ’nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başvurular 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitenin açıklamasında, öğrencilerin başvurularını dbs.hitit.edu.tr adresi üzerinden UBYS giriş bilgileri ile yapabilecekleri belirtildi.

Başvuruların geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınabilmesi için, online sistemden çıktısı alınacak "Yemek Bursu Başvuru Formu"nun öğrenci tarafından imzalanması gerektiği vurgulandı. İmzalanan formun, öğrencinin çalışmak istediği birime teslim edilmesi gerektiği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi