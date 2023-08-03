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HİTÜ Rektörü Öztürk, “YÖK Başkanlığı’nda düzenlenen mazbata teslim törenine katılarak, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden mazbatamızı aldık. Takdir ve güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve YÖK Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile geçtiğimiz gün yayınlanan kararname ile HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk ile birlikte Adıyaman Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevlerine atama yapılmıştı.