Hitit Üniversitesi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) arasında birlikte geliştirilen “Glukozamin-Kondritin Sülfat Bor Esterleri Takviye Edici Gıda Etken Maddesi” başlıklı buluş için “Ortak Patent Alım ve Ticarileştirme Sözleşmesi” imzalandı.

Sözleşme kapsamında; buluşun fikri mülkiyet haklarının elde edilmesi, ticarileştirilmesi, maliyetlerin karşılanması ve elde edilen ticarileştirme gelirlerinin dağılımına ilişkin süreçler yer alıyor.

Yapılan sözleşme gereği Hitit Üniversitesi ve TENMAK, buluş için ortak patent başvurusunda bulunacak. Hitit Üniversitesi yüzde 80, TENMAK ise yüzde 20 oranında patent üzerindeki haklara sahip olacak. Buluşun ticarileştirme sonucu elde edilen gelir yüzde 80 oranında Hitit Üniversitesi’ne, yüzde 20 oranında TENMAK’a ödenecek.

Üniversite olarak Çorum’a, bölgeye ve ülkeye katma değer sağlayacak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bu kapsamda üniversite-kamu-sanayi işbirliği içerisinde çalışmaların yoğunlaştırıldığını bildirdi.

Hitit Üniversitesi ile TENMAK işbirliğinde geliştirilen borlu gıda takviyeleri buluşu için ortak patent alım ve ticarileşme sözleşmesini imzaladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Öztürk, şunları kaydetti:

“İşbirliğinde içerisinde geliştirilen buluşun ortak patent başvuru süreci, Teknoloji Transfer Ofisimiz tarafından yürütülecek. Çalışmaları gerçekleştiren öğretim üyemiz Prof. Dr. Dursun Ali Köse ile Öğr. Gör. Melda Bolat Bülter’e teşekkür ediyor, TENMAK ile başlattığımız işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)