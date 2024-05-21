HİTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlattığı akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan üniversitede Tarih Bölümü lisans programı 2 yıl süreyle akredite edildi.

ÖSYM KILAVUZU VE YÖK ATLAS’TA

AKREDİTE OLARAK BELİRTİLECEK

Tarih Bölümü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

AKREDİTE EDİLEN İLK BÖLÜM

Tarih Bölümü’nün Fen Edebiyat Fakültesi’nde akredite edilen ilk bölüm olduğun ifade eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, bölümün akredite olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirterek bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“KALİTEYİ, BELGELENDİRMEK

ÜZERE BİR YOLCULUĞA ÇIKTIK”

Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına yoğun bir gayret sarf edildiğini ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrenci ve kalite odaklı bir eğitim-öğretim anlayışıyla öğrencilerin donanımlı mezun olmalarına öncelik verdiklerini kaydetti.

Hitit Üniversitesinin stratejik planında yer alan amaçlara yönelik güzel gelişmelerin elde edildiğini kaydeden Öztürk, şöyle devam etti: “Başta eğitim-öğretim faaliyetlerimizdeki kalite ve sürekli iyileştirme çalışmaları olmak üzere araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında başarı grafiğimizi daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Hitit Üniversitesinin sahip olduğu kaliteyi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere bir yolculuğa çıktık. Bu bağlamda 2020 yılında Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi’ni kurduk. Eğitim birimlerimizde de uzun soluklu bir çalışma başlatıldı ve bunun sonucunda Tarih lisans programımız kalitesini tescilleyerek 2 yıllığına akredite edildi. Bölümümüzün başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyuyor ve tebrik ediyorum. Sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında yoğun çaba sarf eden Fen Edebiyat Fakültemizin yönetim kadrosuna, bölümümüzün değerli akademisyenlerine ve sürece destek veren idari birimlerimize teşekkür ediyorum.”

Editör: Haber Merkezi