Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı.

Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, Asya’dan 1213 üniversitenin sıralamasını sundu. Hitit Üniversitesi, Türkiye’den 91 üniversitenin derecelendirildiği sıralamada 35. sırayı paylaştı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin başarı grafiğini daha yukarı taşıma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Uluslararası çalışmalara yoğunlaşarak proje odaklı, katma değeri yüksek nitelikteki araştırmalarla daha iyi başarılara ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Rektör Öztürk, “Hitit Üniversitesinin, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak adına daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin daha iyi konumlarda yer alacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada başta değerli akademik personelimiz olmak üzere idari personelimiz ile öğrencilerimize gayretlerinden ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”