Hitit Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. En az lise mezunu ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden olmak üzere 11 ”Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi” alımı için ilan yayımladı.

Kontenjan Dağılımı Nedir?

Hitit Üniversitesi lise mezunu 9 temizlik personeli ve ön lisans mezunu 2 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

Genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 48. maddesindeki şartlar aranacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

Cinsiyeti erkek olmak.

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik

ve Koruma önlisans programlarının birinden mezun olmak. 3- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 6- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece gündüz, iç dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durum bulunmamak.

167 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla, boy uzunluğunun cm. cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’den fazla, 15’den az olmaması. (Örneğin 67+15=82’den fazla, 675=52’den az olmaması gerekmektedir.)

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşın doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

Cinsiyeti erkek olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2024 yılı KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

Hizmetli görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

Bu pozisyonda istihdam edilecekle 657 sayılı Kanun kapsamında hizmetli kadrosuna ait görevlerin tamamını veya benzeri işleri yapacaklardır.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Başvurular Ne Zaman Alınacak?

21 Nisan'da başlayan başvurular 5 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

İŞTE BAŞVURU İLANI