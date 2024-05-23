Atölyeler, söyleşi, konser, ikram ve sağlık taramalarının yapıldığı festival, öğrencilerimize hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir gün yaşattı.

Sağlıklı Yaşam Festivali, canlı müzik performansıyla renkli anlara sahne olurken, açılan stantlarda sağlıklı atıştırmalıklar ve içecekler ikram edildi.

Festivalin açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile öğrenci kulübünün işbirliğinde Sağlıklı Yaşam Festivali’nin ikincisini düzenlediklerini ifade etti.



Fakülte olarak öğrenci organizasyonları düzenlemeye büyük önem verdiklerini belirten Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencilerin içeriği dolu bir festival hazırladıklarını vurgulayarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da üniversite olarak her zaman öğrenci etkinliklerini desteklediklerini kaydetti. Baykam, konuşmasına şöyle devam etti:



“Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Kulübü işbirliğinde bir gelenek haline dönüşeceğine inandığımız Sağlıklı Yaşam Festivali, bu yıl da eğlenceli ve bir o kadar da sağlıklı olarak organize edilmiş. Öğrencilerimiz, birbirinden farklı etkinliklerle eğlenceli ve verimli zaman geçirecekler. Bu noktada festivalin düzenlenmesinde başta fakülte yönetimimiz olmak üzere Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencilerine teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından öğrenciler, spor oyunları, çeşitli etkinlikler ve konser ile eğlenceli bir gün geçirdi.