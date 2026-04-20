Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa, bu yıl, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı) “Dünya Mirası” listesine girişinin 40. yıldönümünü kutluyor.

Çorum’un “Yaşayan İnsan Hazinesi” Metal Sanatçısı Hasan Tuluk’un 31 Mart 2012 tarihinde başlattığı “Çiğdem Aşı” etkinliği, 40. yıl nedeniyle yarın saat 10.00’da Boğazkale’de gerçekleştirilecek.

“Geleneksel Çocuk Oyunları”nın da yaşatılmasını hedef alan etkinlik, Çorum’un “Gastronomi Şehri” adayı olarak UNESCO’ya başvurduğu şu aşamada, ayrı bir önem ve anlam taşıyor.