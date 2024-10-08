Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gimhae Belediyesi arasında imzalanan ve Çorum’un kültürel hayatına ve turizmine çok önemli katkı sağlayacak olan işbirliği protokolü kapsamında; Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük ve Çorum müzesindeki Hititlere ait 212 parça arkeolojik eser Güney Kore'nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede 07 Ekim 2024 tarihinden itibaren sergilenmeye başlandı. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Güney Kore’nin Gimhae şehrindeki ulusal müzenin ardından başkent Seul’de de 02 Şubat 2025 tarihine kadar Hitit eserlerinin sergilenmeye devam edeceği bildirildi.

Editör: İHA AJANS