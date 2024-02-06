Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları Çorum'da devam ediyor. Kastamonu, Sinop ve Yalova temsilcilerinin yer aldığı grupta Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi kadın takımı ilk maçını Sinop Üniversitesi ile oynadı. 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Hitit'in sultanları 3-0 kazandı.

Çorum temsilcisi ikinci maçını bugün aynı salonda saat 10.00'da Yalova Üniversitesi ile oynayacak.