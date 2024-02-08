Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları Çorum'da yapıldı. Kastamonu, Yalova ve Sinop Üniversitesi ile aynı grupta mücadele eden Çorum Hitit Üniversitesi grubunda oynadığı ilk maçında Sinop'u 3-0, ikinci maçında ise Yalova Üniversitesi'ni de 3-0 yenerek son maçlara avantajlı girdi. Son maçında Kastamonu Üniversitesi ile final niteliğinde bir maça çıkan Hitit'in sultanları 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak grubunu yenilgisiz şampiyon tamamladı ve Süper Lig'e terfi maçları oynamaya hak kazandı.

Çorum Hitit Üniversitesi kadın takımının elde ettiği başarıda büyük bir pay sahibi olan Öğretim Görevlisi Meltem Evli, şampiyonlukta emeği geçen tüm sporcularını tebrik etti. İyi bir takım olduklarını vurgu yapan Evli, Mayıs ayında yapılması planlanan Süper Lig'e terfi maçlarını da başarıyla tamamlayarak Hitit Üniversitesi'nin adını Süper Lig'e yazdıracaklarını söyledi.

