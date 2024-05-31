Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilerin katılımı ile mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, siyasi parti il başkanları, akademisyenler, öğretim görevlileri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; “Hitit Üniversitesi olarak yaptığımız çalışmalarla hem ülkemizi omuzlarında kalkındıracak olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik hem de ülkemize katma değer sağlama yolunda büyük bir mesafe kat ettik.” dedi

Türkiye'de “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak devam ettiklerini aktaran Rektör Öztürk, savunma, sağlık ve gıda teknolojileri ana hedef olarak belirlediklerini ve bu alanlarda şimdiye kadar 40’dan fazla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.



‘ŞEHRİN EKONOMİSİNE DOĞRUDAN KATKI VERİR HALE GELDİK’

Üniversite olarak artık, eğitim ihraç eden bir üniversite olarak şehrin ekonomisine doğrudan katkı verir duruma geldiklerini ifade eden Öztürk; “Ülkemizi kalkındıracak gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik dedim çünkü biz bu gençlerle 4 yılda 358 proje başlattık. Hedefimiz, gençlerimizin henüz öğrenciyken proje kültürüyle tanışması, araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye başlamasıydı. Ve Hitit Üniversitesi olarak, Teknoloji Transfer Ofisimiz ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimizi kurarak proje tabanlı bir alt yapı hazırladık. Aynı zamanda kalitemizi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere artık meyvelerini almaya başladığımız kalite yolculuğumuzu başlattık. 2020 yılında Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi’ni kurduk. Hitit Üniversitesi Eylem Planı (HEP) sistemini kurduk. Bunlarla birlikte eğitim birimlerimizde de uzun soluklu bir çalışma başlatıldı ve ilk önce Tarih lisans programımız kalitesini tescilleyerek 2 yıllığına akredite edildi. Hemen ardından da İlahiyat Fakültemiz, deneyimini ve başarısını uluslararası akreditasyon ile taçlandırarak Türkiye’de ilk kez 3 yıllık uluslararası akreditasyonun sahibi oldu. Başarı yolculuğumuzdaki ilkler bunlarla da sınırlı kalmadı elbette. Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’a değerlendirilmek üzere ilk kez başvuran ve bilgi sunan Üniversitemiz Türkiye’de 36’ıncı, Dünya’da 1501+ bandından giriş yaptı. Devamında Asya 2024 sıralamasında 631’inci sırada yer aldık. En iyi genç üniversiteler listesinde de 602’nci sıraya yerleştik. Uluslararasılaşma çalışmalarımıza ağırlık verdik. 63 farklı ülkeden 1400’e yakın öğrenciye ulaştık. Artık, eğitim ihraç eden bir üniversite olarak şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı verir duruma geldik.” şeklinde konuştu

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.



OKUL BİRİNCİSİ YEMENLİ ÖĞRENCİ OLDU

Programın devamında okul birincisi Yemenli Alaa Abobakr Husseın Rassem mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Ardından fakülte ve meslekyüksekokullarında ilk 3’e giren öğrencilere ödüllerini Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri takdim etti.

BAŞARANHINCAL’DAN AKILLI SAAT HEDİYESİ

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da dereceye giren öğrencilere akıllı saat hediye etti.

Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.