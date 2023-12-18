4350 kontenjanın 4250’sinin dolduğunu belirten Rektör Öztürk, yeni dönemde 4000’in üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını, öğrencilerin 9700’ünün lisans, 8000’e yakınının önlisans ve 1.885’inin lisansüstü öğrencisi olduğunu söyledi.

“Hitit’e Hoş Geldin” şenliği yaparak öğrencilerin kaynaşmasını sağlamaya çalıştıklarını da ifade eden Prof. Öztürk, Çorum’daki öğrenci yurtlarının doluluk oranının % 90 olduğunu, barınma sorunu bulunmadığını, Kuzey Kampüsü’ne en az 2 bin kişilik bir yurt kazandırmayı da ayrıca planladıklarını anlattı.