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Edinilen bilgilere göre; Prof. Dr. John P.A. Ioannidis tarafından, yaklaşık 7 milyon bilim insanının kariyer performansı SCOPUS veri tabanı kullanılarak ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 210 bin bilim insanının yer aldığı liste önceki gün yayınlandı. Buna göre; 2022 yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi belli olurken, söz konusu liste “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu. Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 204 bin 643 bilim insanı içerisinde Türkiye'den bin 40 kişi listeye girdi.





'İlk üçte İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe yer aldı'

Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 67 akademisyenle birinci sıradan girerken, onu 42 akademisyenle ODTÜ, 39 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti. Hitit Üniversitesi'nden ise “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde son 5 yıldır olduğu gibi yine 2 öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz ve Prof. Dr. Bülent Kabak listeye girdi.





'Komşu illerde listede yer aldı'

Çorum'a komşu olan illerdeki Tokat Gazi Osman Paşa, Yozgat Bozok ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinden 4'er akademisyen, Kırıkkale ve Çankırı Karatekin Üniversitelerinden 2'şer akademisyen, Samsun Üniversitesi'nden 1 akademisyen listeye girerken, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde Kastamonu, Sinop ve Amasya Üniversitelerinden ise hiçbir akademisyen listede yer bulamadı.



'2022 yılı etki çalışmaları'

Bilim insanlarının 2022 Yıllık Etki olarak yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise 210 bin 195 bilim insanı içerisinde Türkiye'den bin 395 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 62 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 44 akademisyenle Fırat Üniversitesi ve 42 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.



Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining & Metallurgy” bilim dalında 33 bin 54 bilim insanının yer aldığı yüzde 2'lik bu listede 233'üncü sırada yer alırken, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak ise “Food Science” bilim dalında 72 bin 818 bilim insanının yer aldığı listede 572'inci sırada yer aldı.



'Hitit Üniversitesi'nde 5 akademisyen sıralamaya girdi'

Sadece 2022 yılına ait yayınların atıf verilerine göre sıralandığında “Yıllık Etki” kategorisinde ise Hitit Üniversitesi'nden Prof. Deniz ve Prof. Kabak dahil Hitit Üniversitesi'nden 5 akademisyen sıralamaya girdi.

2022 Yıllık etkide Prof. Dr. Vedat Deniz (33 bin 54 kişide 133.), Prof. Dr. Bülent Kabak (72 bin 818 kişide 431.), Doç. Dr. Akif Akgül (50 bin 409 kişide 896.), Doç. Dr. Seyfi Şevik (287 bin 766 kişide 2 bin 330.) ve Prof. Dr. Dilber Esra Yıldız (295 bin 432 kişide 4 bin 537.) yer aldı.



Öte yandan Dünyada En Etkili Bilim İnsanları-2022 listesinin yayınlanması üzerine Türkiye'de birçok üniversite başarıyı sahiplenerek kurumsal sitelerinde paylaşırken, akademisyenlerini tebrik etti. Yaygın haber ajansları da başarı elde eden üniversitelerin haberlerini paylaştı.