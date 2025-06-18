Çorum Belediyesi bir mühendisin program üzerinde oynamalar yapması sebebiyle problemli olduğu tespit edilen inşaat projelerinin performans analizleri istendi.

Oda TV'de yer alan habere göre; İddiaya göre yapı denetim şirketlerinden birinin sahibi olan E.A, Hitit üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan ve aynı zamanda da kendisinin ortağı olan bir öğretim görevlisi ile beraber hareket etti. Diğer yapı denetim şirketlerini de organize ederek problemli dosyalar için anlaşmaya varıldı. Projelerin performans analizleri için üniversitenin imkanlarını kullanan eğitim görevlisi üniversiteye göstermelik bir ücret yatırılarak dosyaların içeri girmesi sağladı.

3 MİLYON TL'NİN SADECE 150 BİN TL'Sİ ÜNİVERSİTEYE YATIRILDI

İddialara göre performans analiz raporları üniversite imkanları kullanılarak hazırlandı. Ancak performans analiz raporları için elden alınan rakamların dosya başı 25 bin TL olduğu ve bu paraların Üniversiteye yatırılmadığı, dosya sayısı dikkate alındığında üniversite hesabına yatırılması gereken yaklaşık 3 milyon lira paranın sadece 150 bin TL'sinin Hitit Üniversitesine yatırıldığı öne sürüldü. İddialara göre kalan miktar ise elden verilerek üniversite zarara uğratıldı.